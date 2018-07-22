Berean Saat'e sordular: Müslüman mısın?

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı.
Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı.
Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”
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