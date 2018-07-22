Berean Saat'e sordular: Müslüman mısın?

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Twitter

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Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt verdi: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”



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Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile Datça’da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu dün bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi. O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın” diye yazdı. Twitter

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