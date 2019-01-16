Berdan Mardini'nin evlilik dışı çocuğuna bakın! Bir türlü kabul etmemişti

Senden Çocuğum Olsun şarkısıyla ünlenen türkücü Berdan Mardini’nin evlilik dışı çocuğu olduğu geçen yıllarda ortaya çıkmış ve Berdan Mardini bu durumu bir türlü kabul etmemişti. Ünlü sanatçının kabul etmediği oğlu yıllar sonra görüntülendi.

Berdan Mardini'nin evlilik dışı çocuğuna bakın! Bir türlü kabul etmemişti

Senden Çocuğum Olsun şarkısıyla ünlenen türkücü Berdan Mardini’nin evlilik dışı çocuğu olduğu geçen yıllarda ortaya çıkmış ve Berdan Mardini bu durumu bir türlü kabul etmemişti. Ünlü sanatçının kabul etmediği oğlu yıllar sonra görüntülendi.

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Berdan Mardini'nin evlilik dışı çocuğuna bakın! Bir türlü kabul etmemişti

Mardini'ye 'babalık davası' açan Yelin Erçin, ilk davayı kazanmış, Berdan Mardini'nin itirazları üzerine dava bir üst mahkemeye taşınmıştı. DNA testi %99.9 pozitif çıktıktan sonra, tüm itirazlarına rağmen davayı yeniden kaybeden Mardini, mahkemenin kararının ardından oğluna kendi soyadını vermiş ve yeni kimliğini çıkarmıştı.

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Berdan Mardini'nin evlilik dışı çocuğuna bakın! Bir türlü kabul etmemişti

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ: Ünlü sanatçı Berdan Mardini’nin 9 yaşındaki Emre Dijvar yıllar sonra ortaya çıktı. Dijvar babasına benzerliğiyle dikkat çekti. Berdan Mardini’nin sevgilisi Yelin Erçin yıllar önce televizyon programlarına katılmış ve ünlü sanatçı hakkında çok vahim iddialarda bulunmuştu.

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Berdan Mardini'nin evlilik dışı çocuğuna bakın! Bir türlü kabul etmemişti

Yeliz Erçin’in anlattıklarına göre Mardini sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince büyük tepki göstermiş ve para karşılığında çocuğunu aldırtmaya kalkışmış. Yeliz Erçin yaaşdıklarını şöyle anlatmıştı:

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