Berat Kandili'nde neler yapılır Berat Kandili namazları ve duası

Bugün günahların affolduğu, ellerin semaya duayla açıldığı mübarek Berat Kandili gecesi. Feraha ermek, aydınlanmak anlamına gelen bu gecede nasıl ibadet edilmeli, nasıl dua edilmeli, hangi namazlar kılınmalı? Berat gecesi dua ile geçirilmesi gereken gecelerdir. Bu geceye öze 2 rekatlık kısa ve 100 rekatlık uzun Berat gecesi özel namazlarını sizler için hazırladık.

Amel defterinin yazıldığı Berat gecesi dualar ve ibadetle geçirilmelidir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin.

BERAT NE DEMEK: Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir. Bu yıl Ramazan'ın müjdecisi olan ve Şaban ayının içerisinde yer alan Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili, Mevlid Kandili ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri..