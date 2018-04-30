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Berat Kandili önemi fazileti- Bu gece cennet kapıları açılıyor

Berat Kandili önemi fazileti- Bu gece cennet kapıları açılıyor

Berat Kandili ne demek, berak kandili neden bu kadar önemi biliyor musunuz? Berat gecesinde rızıklar yazılır, ölecekler ve doğacaklar amel defterine kaydolur. Peygamberimizin Hadisine göre berat gecesinde cennetin kapıları af dileyenler için açılır. Bu gecede dua edenler cehennemden azat olurlar.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 13:20 - Güncelleme: 30-04-2018 13:00

Berat Kandili  gecesinin önemi ve fazileti eşsizdir. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri de bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur ve herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Berat Kandili hadisi ve Kuran'da geçen sure: Bu gecenin, Kur'anı Kerim'deki Duhan Suresi'nde geçen şu ayeti kerimede bildirilen gece olduğu söylenmiştir. “O gecede her hikmetli iş, belirlenip hükme bağlanır.”

Berat kandili hadisi : Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre: Resülullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
-“Ya Muhammed, başını semaya kaldır." Sordum.
-“Bu gece nasıl bir gecedir?" Şöyle anlattı:
“Bu gece, Allah Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah Teala onları bağışlamaz.

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail yine geldi ve şöyle dedi:
-"Ya Muhammed başını kaldır. Bir de baktım ki, cennet kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor:
-"Ne mutlu bu gece rüku edenlere". İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu:
-"Bu gece secde edenlere ne mutlu". Üçüncü kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu:
-"Bu gece dua edenlere ne mutlu." Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu:
-"Bu gece, Allah'ı zikredenlere ne mutlu". Beşinci kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu:
-"Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu." Altıncı kapıda duran melek dahi, şöyle sesleniyordu:
-"Bu gece Müslümanlara ne mutlu." Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu:
-"Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki, günahları bağışlansın.'

Bunları gördükten sonra, Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Şöyle dedi: "Ya Muhammed, Allah Teâlâ, bu gece, Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kişyii cehennemden azat eder."

BERAT NE DEMEK: Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili gecesi İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah'ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi gerçekleşmektedir. Ayrıca o günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste geçmektedir.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ AMEL DEFTERİ YAZILIR: Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası

Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2018

 

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