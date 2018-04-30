Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat kandil duası

Berat kandili namazı nasıl kılınır? Berat gecesi için Hayır Namazı kılınması tavsiye edilmektedir. Bu geceye özel kılınacak bu namaz, kişiyi o yıl içerisinde ölmesi halinde şehitlik mertebesine taşır.

Hayır Namazı için pek çok rivayet vardır. Bu rivayetlerden en bilineni ise Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh'den gelen rivayettir. Rivayete göre 30 kadar sahabi bu namazla ilgili benzer şeyler söylemiştir:

“Her kim bu namazı berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü Allah-u Teala’nın mağfiretidir.”

Peki Hayır Namazı nasıl kılınır? İşte Hayır Namazı'nın kılınışı ve okunacak dualar;

Niyet:

"Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle"

Namazın kılınışı:

Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur

İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’atte tamamlanır

Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek’at olarak da kılınabilir.

Namazdan sonra okunacak duaları:



(Hz. Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz’in ismidir

İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

Salevât-ı şerîfe: 14 kere

Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

Lekad câeküm...’ (besmeleyle): 14 kere

14 kere ’Yâsîn’ dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbil-felak...’ (besmeleyle): 14 kere

Kul eûzu birabbin-nâs...’ (besmeleyle): 14 kere

Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym: 14 kere

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“

Mânâsı:



Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

Son olarak dua yapılır ve sonlandırılır.