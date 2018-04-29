Berat Kandili mesajları resimli kandil kutlama sözleri-2018

Kısa ve öz Berat Kandili mesajları resimli ve yeni hazırlandı. Berat Kandili mesajlarini cepten SMS olarak atabilirsiniz. Berat Kandili mesajlarını güzel ve özlü sözlerle hazırladık. İşte 30 Nisan 2018 berat kandili mesajlari.

Berat Kandili mesajları resimli kandil kutlama sözleri-2018

Yarın yani 30 Nisan pazartesi Berat Kandili. Sizler için Berat Kandili mesajlarını kısa ve özlü güzel sözlerle resimli olarak hazırladık. 30 Nisan 2018 gecesi Berat Kandili olarak kutlanırken bu gecede amel defterinin yazıldığını unutmayın. Sevdiklerinizin Berat Kandili hazırladığımız kısa SMS mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte yeni hazırlanmış 2018 yılına özel Berat Kandili resimli mesajları ve kutlama sözleri;

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Berat Kandili mesajları resimli kandil kutlama sözleri-2018

-Berat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...
-Berat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun..

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Berat Kandili mesajları resimli kandil kutlama sözleri-2018

-Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.İyi Kandiller...
-Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...

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Berat Kandili mesajları resimli kandil kutlama sözleri-2018

-Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır:Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...
-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun...

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