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Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon ve vergi açıklaması

Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon ve vergi açıklaması

Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı yapılırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklamalar geldi. Dün Merkez Bankası açıklaması ile doların ateşini alan Berat Albayrak bu kez vergi ve enflasyona vurgu yaptı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 16:58 - Güncelleme: 13-07-2018 17:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'dan son dakika açıklamalar geldi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarında yeni döneme ilişkin öncelikleri dün kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduklarını belirten Albayrak, bugün bu hedefler doğrultusunda atılacak bazı adımları belirlediklerini aktardı.

Enflasyon öncelikli hedef
Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ekonomi ve maliye politikaları kapsamında, ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını bildirdi.

OVP'de ilan edilecek
Maliye politikasının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını vurgulayan Albayrak, ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceklerini belirtti.

Tek haneli enflasyon
Bu planın, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacağını aktaran Albayrak,  şu bilgileri verdi:

"Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak. Bütçe

Vergi: OVP çercevesinde bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.

harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz. OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır."

Dolar kuru saat 17.00'da 4.83'e indi Çeyrek altın 315 lira oldu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Cizreli 13 Temmuz 2018 17:55 Ülkeyi 16 yıldır HDP'liler mi CHP'liler mi yönetiyor? Ne demek Mücadele tasarlanacak?...........

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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