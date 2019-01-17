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Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması! Marketlerle konuşacağız

Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması! Marketlerle konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ''pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 13:22 - Güncelleme: 17-01-2019 13:22

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Antalya'da iş dünyası temsilcileriyle 'Adım Adım Ekonomi Antalya' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, konuşmasında marketlerin fiyatlar konusundaki tavrıyla ilgili dert yandı. Albayrak ''marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor''dedi. Bakan Albayrak'ın konuşmasında satırbaşları;

16 YILDA 4 KAT BÜYÜDÜK: Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü. Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda 2018'de. Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

EKONOMİMİZ DİMDİK AYAKTA: 5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bu olanlara rağmen demokrasi ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. 2013 yılında beri verdiğimiz mücadeleye baktığımızda ekonomik olarak hiçbir ülke bunun altında kalkamazdı.

YOĞUN BİR SÜREÇ BAŞLATIYORUZ: Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz. Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz. Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz.

DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ: Enflasyonla mücadelede hedefimizden daha iyi seviyeleri yakaladık. 2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi bir noktada tamamlayacağız. Bu değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.

FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz. Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık.

MARKETLERLE KONUŞACAĞIZ: Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut. Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • abdl 17 Ocak 2019 14:38 Sayın Bakan; Atı alan üsküdarı geçti,biz vatandaştan para çıktıktan sonra alsanız ne olur almasanız ne olur.İşin özü çok konuşuluyorda icratta bir şey yok herkes bildiğine satıyor kimsenin eflasyonla top yekün mücadele ettiğide yok.Sadece gösatermelik bunları biliyorumusnuz....

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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