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Berat Albayrak'tan son dakika açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Albayrak burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 13:22 - Güncelleme: 17-01-2019 13:22

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü.Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

5.5 yıldır yaşananlara rağmen ekonomi dimdik ayakta. Ekonomik olarak hangi ülke bu saldırılarına altında kalkabilirdi. Emin olun hiçbir ülke bunların altında kalkamazdı.

5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşımız bilir. Tüm bunlara rağmen demokrasimizi de ekonomimizi de dimdik ayakta tutuk.

Şimdi bir kez daha yeni bir ekonomik sıçrama için çok yoğun bir süreci başlatıyoruz.Elimizde 2 hassas top olduğunu bilerek bunları kırmadan hassas bir şekilde yürüteceğiz.

BU DENGEYİ YÖNETECEĞİZ: Biri maliye ve para politikalarında hassas yönetim. Küresel sistemde oluşturduğumuz güven.Diğer elimizde sanayici esnaf iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi yöneteceğiz. Enflasyonla mücadelede hedefimizden daha iyi seviyeleri yakaladık. 2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi bir noktada tamamlayacağız.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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