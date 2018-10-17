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Berat Albayrak'tan son dakika 6 milyarlık tahvil açıklaması

Berat Albayrak'tan son dakika 6 milyarlık tahvil açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazineden 6 milyar tahvil gelmesiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 09:15 - Güncelleme: 17-10-2018 09:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, "Hazine finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada söz konusu ihracat yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldiği belirtildi. Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Tahvilin getiri oranı %7,5, kupon oranı %7,25 olarak gerçekleşti. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerçekleşen ihaleye ilişkin “Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadelerini kullandı.

3 KATINDAN FAZLA GERÇEKLEŞEN TALEP...Albayrak şöyle devam etti: "Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemlidir. Atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programımızın, küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koymuştur.

DIŞ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI: İhalenin sonucu, uzun zamandır uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde vurguladığımız Türkiye’nin iktisadi temellerinin sağlamlığının, dış şoklara karşı dayanıklılığının ve hayata geçirdiğimiz tedbirlerin başarısının yatırımcılar tarafından teyit edildiğini net bir şekilde yansıtmıştır.

GÜVEN DAHA DA ARTACAK: Yeni Ekonomi Programımız kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, Yeni Ekonomi Programımızın temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 09:37 Sizin işiniz bu işler sayın bakanım Küçük esnafın ekmeğiyle oynamak Halleri kapatmak değildir

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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