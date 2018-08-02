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Berat Albayrak'tan OVP mesajı

Berat Albayrak'tan OVP mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:01 - Güncelleme: 02-08-2018 13:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı. 

AA muhabirinin bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak, ekonomide orta vadeli politikaların hazırlanması kapsamında tüm paydaşlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda daha önce akademisyenleri, ekonomistleri ve iş insanlarını dinleyen Albayrak, inşaat sektörünün dernek ve çatı kuruluşları temsilcilerini kabul etti. 

Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı. 

Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı. Görüşmenin, sektörün sorunlarının ve hedeflerinin detaylı olarak ele alınması açısından oldukça verimli olduğu ifade edildi.

Albayrak'tan OVP mesajı
Albayrak'ın, başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla, onların da gündemlerine yanıt verecek bir orta vadeli program (OVP) için detaylı çalışmaların sürdüğünü belirttiği öğrenildi. Bu kapsamda, kısa vadeli sorunların yanında, hedeflenen sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için inşaat sektörünün nasıl konumlandırılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, sektörde değer zincirinin bir bütün oluşturması ve yönetilmesiyle ilgili atılacak adımlar da değerlendirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • aaaa 02 Ağustos 2018 13:43 varsa yoksa inşaat sektörü. hiç başka sektör yok değil mi bu memlekette. ya bırakın bu işleri ya. memleketin heryeri betonlaşma yüzünden sel olup akıyor siz hala inşaat sektörü diyorsunuz. anasını ağlattınız vatanın betonla demirle. yuh artık ya. nerde bir boş parsel var bak bina dikilmiş. ya insafınız kurusun yazıklar olsun. dereleri hes içine al, toprak bırakma betonlaşma son sürat. sonra bak önce rize gitti sel olup akıyo memleket gördünmü hiç.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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