Berat Albayrak'tan önemli açıklama 'Gıda fiyatlarında haftaya önlem alacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gazetecileri bir araya geldi. Artan gıda fiyatlarına yönelik önlem alacaklarını belirten Albayrak, "Fiyatlara karşı haftaya önemli adımlar atacağız. Gıda fiyatlarını oyuncak ettiler. Tarladan sofraya koordine edecek bir zincir oluşturulacak. Bu hafta seracılık yapılandırma planı açıklayacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.

ARTAN SEBZE FİYATLARINA ÖNLEM

Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak "Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 18.85 OLURDU

Albayrak Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna da değinen Albayrak "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.

GIDA FİYATLARI ARAŞTIRILACAK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Albayrak gıda terörü yorumlarına katıldığını belirtti. Albayrak "Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı." dedi.

IMF'YE İHTİYACIMIZ YOK

Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok." cevabını verdi.

VERGİ REFORMU

Dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak "Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalışıyoruz. Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım" diye konuştu.

İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Albayrak şöyle konuştu: "İş Bankası, Türkiye'nin en başarılı bankalarından biri sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar."

"NİSANDAN İTİBAREN HIZLI İYİLEŞMEYİ GÖRECEĞİZ"

"Türkiye’de iyileşme süreci başladı, bugün dünden, yarın da bugünden daha iyi olacak" diyen Bakan Albayrak şunları kaydetti: "2019'u koyulan hedeflerden daha iyi bir noktada tamamlayacağımızın sinyallerini alıyoruz. Nisandan itibaren ekonomide hızlı iyileşmeyi göreceğiz. 2019 küresel anlamda enteresan bir yıl olacak. 2019 farklı tehditlerin yanında fırsatlar da getirecek. Toparlanma, dengelenme süreci beklenenden hızlı gercekleşiyor. Bütçe 2009’dan beri en iyi performansı gösterdi. Cari denge son 16 yılın en güçlü performansını gösteriyor."

MERKEZ BANKASI VURGUSU

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın politikaları için "Şunu yapsın, bunu yapsın diyemeyiz. Merkez Bankası kurumsal ve bağımsızdır" değerlendirmesini yaptı.

BANKALAR BENCİLCE DAVRANMAMALI

Bankaların durumuyla ilgili her ay halka memnuniyet anketi yaptıklarını belirten Albayrak, "Son 3-5 ayda olumlu bir test verdiler, kol kola olmalıyız. Kredi verme konusunda bencil bir bakış açışı doğru değil, BDDK her şeyi takip ediyor. Bankacılıkta güçlü bir sermaye yeterliliği var." diye konuştu.