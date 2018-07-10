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Berat Albayrak'tan ilk mesaj

Berat Albayrak'tan ilk mesaj

Yeni sistemin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. Albayrak, 'Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin' ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 09:50 - Güncelleme: 10-07-2018 09:50

Yeni sistemde ekonominin başına geçen Berat Albayrak ilk mesajını verdi. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. 

ESKİ BAKANLARDAN TEBRİK...Öte yandan yeni kabineye başarı dileğinde bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personeline teşekkür etti. Fakıbaba, "Görevi devralan Bakanımızın, bu dönemde yeni çalışmalar ve projelerle hizmet bayrağını daha da ileri taşıyacağına inancım tamdır. Bu süreçte ortaya konacak çalışmalara her türlü katkıyı vereceğimi belirtiyor, kendisine başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu. 

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineyi tebrik etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 10:15 Bu ülkede ekonominin ansiklopedisini yazacak çok üstün değerler varken sadece özel bir okulda işletme eğitimi almış bir kişiye ekonomiyi teslim etmek olağanüstü bir yanlıştır.

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