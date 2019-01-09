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Berat Albayrak'tan flaş açıklama! Yarın çok önemli bir paketi açıklayacağız

Berat Albayrak'tan flaş açıklama! Yarın çok önemli bir paketi açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Başkanlar toplantısında ''12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak. Yarın KOBİ'ler için çok önemli bir paket açıklayacağız'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 11:59 - Güncelleme: 09-01-2019 11:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak MÜSİAD Başkanlar toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak burada yaptığı konuşmada ''Bugün yaşadığımız sürecin detaylarına baktığımızda Türkiye'ye özgü saldırı ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte o günden çok daha hızlı ve güçlü refleksler vererek çok kısa süreçte püskürttük. Bizim derdimiz millet ve memleket. 12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak. Yarın KOBİ'ler için çok önemli bir paket açıklayacağız''dedi. İşte Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

POZİTİF GELİŞME GÖSTERDİK: Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik.Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Son 3-5 aydaki gelişmeler büyük umut vaad ediyor.

KUR FAİZ ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK: İhracatta pozitif artış, ithalatta gerileme. YEP çerçevesinde birçok önlem alındı. Projeler başlatıldı. Bundan 10 yıl önce de benzer ekonomik süreci yaşamamıza rağmen ki küresel bir krizdi. Bugün yaşadığımız sürecin detaylarına baktığımızda Türkiye'ye özgü saldırı ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte o günden çok daha hızlı ve güçlü refleksler vererek çok kısa süreçte püskürttük. 

SAĞLAM BİR CEVAP VERMEYE BAŞLADI: Türkiye 4 çeyrek üst üste küçülme yaşadığı süreçten 3. çeyreğe baktığımızda büyüme, 4. çeyrekte piyasalar...5 küçülecek, 10 küçülecek değil sağlam bir cevap vermeye başladı. Çok daha hızlı aksiyon ve karar alma süreçleriyle çok net hepimizin bilmesi lazım.

BÜTÇE DİSİPLİNİNDE SIKIŞI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ: Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.  Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek. 

YARIN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAKET AÇIKLAYACAĞIZ: 15 gün dolmadı SGK primini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardık. Dar gelirli vatandaşlarımıza yılbaşından itibaren müjdelerimizi vermeye başladık. Biz bunları yaparken diğer taraftan Türk siyaset tarihinin en düşük seviyeli gerçeği çarpıtan bu kadar zarar veren muhalefetle karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Bunların durumu da kolay değil. Su içer gibi yalan söyleyip gündemi değiştirmekten başka çareleri yok. 

Geçen hafta İsrail'le ilgili suçlama gerçekleşti. Cevabını aldı, insanın yüzü kızarır. Türkiye'ye sarılmayı çok seviyor bu adam, seçim kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Bizim derdimiz millet ve memleket. 12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak. Yarın KOBİ'ler için çok önemli bir paket açıklayacağız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • vatandaş rıza 09 Ocak 2019 12:35 Şimdi marketten geldim. Rengi bozuk domates 6,biber 8,patates 4, soğan 4,kapya biber 10, trabzon hurma canım çekti 10...neyse ekmek 1 TL. Bize ekmekte yeter baba.Dolar Yüzde 30 düştü, ama hiçbirşeyin fiyatı düşmedi.Aksine yükseldi.Aslında bizim halk bir garip; ekonomiz kriz var mı yok mu diye sadece Dolara endeksli.Yani dolar düşükse sorun yok.Palalılıktan milletin canı çıkıyor, ama dolar düşükse sorun yok.Garip bir milletiz, garip bir ülkeyiz vesselam

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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