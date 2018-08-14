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Berat Albayrak'tan ekonomiyle ilgili flaş açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuşuyor. 

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da ralatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK" TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. 

Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması saldırının nasıl püskürtüldüğünü gösteriyor. 

 Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek. 

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR" Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. 

  • Siyaset 14 Ağustos 2018 16:53
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