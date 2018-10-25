Berat Albayrak'tan Almanya'ya sıcak mesaj! Biz hazırız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile katıldıkları toplantı sonrası açıklama yaptı.

Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Alman Ekonomi Bakanı'nın beraberinde, Almanya'nın 30 büyük firmasının temsilcilerinin Türkiye'ye geldiğini kaydetti. Bakan Albayrak toplantı sonrası şunları kaydetti:

Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştukAlmanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

SİYASİ İŞBİRLİĞİNİ DE BERABERİNDE GETİMESİNİ BEKLİYORUM: Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Ekonomi alanında artan bir ivme ile güçlenerek ilişkilerimizin siyasi alanda da destekleyeceğimize inanıyorum. Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin, çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum.

BİZ HAZIR MESAJI: Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız.