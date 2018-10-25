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Berat Albayrak'tan Almanya'ya sıcak mesaj! Biz hazırız

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 15:23 - Güncelleme: 25-10-2018 15:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile katıldıkları toplantı sonrası açıklama yapıyor. Almanya'nın, Türkiye'nin en büyük dış ticaret partneri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Alman Ekonomi Bakanı'nın beraberinde, Almanya'nın 30 büyük firmasının temsilcilerinin Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Bakan Albayrak toplantı sonrası şunları kaydetti:

Almanya ile son dönemde sağladığımız pozitif havayı daha da güçlendirmek için hangi alanlara yoğunlaşmak gerektiğini konuştuk

Almanya ile ekonominin her alanında işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz İşbirliğimizin, güçlenmesinin ticaret hacmimizin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Dünyanın huzur ve istikrarı için çok daha güçlü adımları hep birlikte atabiliriz. Ekonomi alanında artan bir ivme ile güçlenerek ilişkilerimizin siyasi alanda da destekleyeceğimize inanıyorum.

Bu kadar güçlü bir ekonomik işbirliğinin, çok daha güçlü karşılıklı anlayış ve sağduyunun hakim olduğu bir siyasi işbirliğini de beraberinde getirmesini bekliyorum.

Tüm süreçlere empati, karşılıklı anlayış ve diyalogla yaklaşmak çok önemli. Önümüzdeki dönemde çok daha yapıcı bir sürecin bizi beklediğini düşünüyorum. Çok daha güçlü iletişim kanallarının tesisi için hazırız.

Bakan Altmaier ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son yıllarda, iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşandı. Ancak, ikili ilişkileri geliştirmekte kararlıyız.İki ülke çok önemli ticaret partneri. Şu anda, 7 bin 500 Alman şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ticari ilişkilerin zor zamanlarda da devam etmesi gerektiğini istiyoruz. Benim ülkemde, çok sayıda insanın Türkiye ile bağları var.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 15:33 ayıdan post almandan dost olmaaaaazzz.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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