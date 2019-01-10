Berat Albayrak'tan açıklama KOBİ kredi paketinin şartları neler 12 banka katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Dün 'müjde' olarak haber verdiği KOBİ kredi paketini burada açıklıyor. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor.

Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi. Paket ile piyasadaki belirsizlik kaynaklı likidite daralmasının önüne geçileceğini belirtti. İşte Berat Albayrak'ın KOBİ kredi paketinin detayları hakkındaki açıklamaları:

KİMLER ALABİLECEK...Kredi desteğinden başta imalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman destek verilecek.

AMAÇ NE... Mali yapılarıyla birlikte üretim istihdam ve ihracat imkan ve kabiliYetinin güçlendirilmesi.

NE KADAR VERİLECEK...Kredinin toplam tutar 20 milyar TL

KİMLER NE KADAR ALACAK.. İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azami 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek.

KAÇ İŞLETME YARARLANACAK: Asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize dokunacağız demektir.

FAİZ ORANI NE KADAR... 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi verilecek.