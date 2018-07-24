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Berat Albayrak'ın yeni ekonomi programı listede neler var?

Berat Albayrak'ın yeni ekonomi programı listede neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı için harekete geçti. G20 Toplantısı için daveti üzerine birlikte Arjantin'e gittiği Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, izlenimlerini bugünkü köşesinde aktardı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:13 - Güncelleme: 24-07-2018 11:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemin ekonomi politikalarını oluşturmak için kolları sıvadı. Bankacılar, finans uzmanı gazeteciler, akademisyenler, iş dünyası, küresel yatırımcılarla görüşen Albayrak, yeni modeli şekillendiriyor.

Yeni orta vadeli programın eylül ayından önce açıklanması bekleniyor. Peki programda neler var?  Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, programa ilişkin merak edilenleri köşesinde yazdı.

"(...)Eylül ayında ete kemiğe bürünecek yeni programa kadar biraz sabır... Sonbaharla birlikte şu noktalarda gelişme bekleyebiliriz:
-Sermaye piyasalarının yeni enstrümanlarla tanışması.
-Özel sektörün uygun maliyetli kaynak bulmasının önünün açılması.
-Dolaylı vergi- dolaysız vergi dengesinin yeniden kurulması.
-KDV iadesinde, mahsuplaşma sisteminin otomatik mekanizmaya dönüşmesi.
-Hazine'nin finansman araçlarının çeşitlendirilmesi.
-Hazine- Maliye- Merkez Bankası- BDDK- SPK arasındaki koordinasyonun bizzat Bakan Albayrak tarafından etkin hale getirilmesi.
-Bütçe disiplininin, kamu maliyesinde yaşam biçimine dönüştürülmesi.
-Tarım fiyatlarının, enflasyona tehdit olmaktan çıkarılması.
-Her düzeyde, doğru ve sürdürülebilir, eş anlı bilgilendirme yapılması...
Aslında, gözleme dayalı bu listem çok daha uzun. Ama Sn. Bakan'ın detay bazlı açıklamasını beklemek daha doğru. Şu kadarın söyleyeyim... "Bugünde patinaj yapan kaybeder, yarına hazırlanan kazanır!"

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Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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