Berat Albayrak'ın toplantısına kimler katıldı dikkat çeken isimler

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM : Toplantıda en dikkat çeken isimlerden biri ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'tı. (Berat Albayrak'ın elini sıktığı kişi) Nail Olpak'ın adı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı için geçiyordu.