Berat Albayrak'ın toplantısına kimler katıldı dikkat çeken isimler

TÜRKİYE bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasına odaklandı. Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantı biraz gecikmeli başladı. Yeni ekonomi modelinin açıklandığı toplantının misafirleri ise Türkiye'nin önde gelen isimleriydi. Sabancı'dan Doğuş'a, Çalık'tan Ülker'e kadar tüm ünlü işadamları toplantıya katılım gösterdi. En dikkat çeken isimler bakın kimlerdi?
AĞIR TOPLAR ÖN SIRADA : Berat Albayrak'ın ekonomi modelini açıkladığı toplantıda Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil gibi isimler vardı.
EN DİKKAT ÇEKEN İSİM : Toplantıda en dikkat çeken isimlerden biri ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'tı. (Berat Albayrak'ın elini sıktığı kişi) Nail Olpak'ın adı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı için geçiyordu.
Toplantıya bankacılık sektörü de ilgi gösterdi. Akbank YKB Suzan Sabancı, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Vakıfbank GM, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ toplantıya katılan isimlerdendi.
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