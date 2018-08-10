Berat Albayrak'ın açıklaması! Yeni ekonomi modeli ne?

TÜRKİYE'nin yeni ekonomi modeli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Saati 14.30 olarak açıklanan toplantı 15.15'te başladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni yapı katılımcı olacak, stratejik akılla gerçekleştirilecek. Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanması diğer bir prensibimiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli" dedi. Vergi sistemi ile ilgili ciddi dönüşüm süreci olacağını belirten Albayrak, “Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacak. Dolaylı ve dolaysız vergi...” ifadelerini kullandı.

VERGİ SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLAYACAK Tüm paydaşların herkesin kendine ve kendi alanıyla ilgili yapılması gerekenleri belirlediği, anons ettik rafa koyduk, 2019 hadi bakalım başladık. Her bir bakanlığın performansın hedeflerinin takip edildiği çok etkin bir program olacak. Aylık ve 3 aylık hedef takibi olacak. Vergi sistemi noktasında bu kısım çok önemli. Yeni bir dönüşüm süreci başlayacak. Bu değişim çok daha etkin bir şekilde ortaya koyulacak. 100'lerce teşvik hayır, stratejik belirlenen teşvikler... Sonrasında 3. faz dediğimiz kısma başlayacağız. Bazı dönemlerde yakalanan büyüme rakamları değil. Sağlam temellere oturmuş bir durum. Milletimiz vatandaşımız açısından önemli bir faza taşıyacağız. Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacak. Dolaylı ve dolaysız vergi... 

Tüm bu çerçevede bir sonraki aşama kayıt dışı... Performansa dayalı ekiplerle yoğun bir çalışma yapacağız. Türkiye bambaşka bir noktaya gelecek. Üçünü tamamladıktan sonra yeni bir başarı hikayesi, destek mekanizmasıyla bu nitelikli insan gücü ve güçlü toplum politikası ile taçlandıracağız. Ciddi bir disiplinle hayata geçirilecek. Üreten ekonominin her alanına katkı sağlayan STK'lar, stratejik adımlarla bu hedefi daha üst noktaya taşıyacağız. 5 yıllık dönüşüm sürecini kısa, orta ve uzun vadeli süreci biraz daha ufak ufak paylaşmak istiyorum. 

Hangi kamu harcaması olursa olsun yatırımı bu modelin belirlediği kriterlere göre yapacağız. Özellikle yapılacak yatırım ya da harcamanın teknolojik ürün üretimin katma değer açısından durumuna bakacağız, ihracatı artırıyor mu buna bakacağız. Bir katkısı var mı? Yatırım ve harcamaları etkin bir şekilde yöneteceğiz. 

Bu model için bu sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Bu süreç 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Önce Türkiye. Bu yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki paydaşlarımızın  bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacak. 

  • Siyaset 10 Ağustos 2018 16:40
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