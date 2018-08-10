Berat Albayrak'ın açıklaması! Yeni ekonomi modeli ne?

TÜRKİYE'nin yeni ekonomi modeli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Saati 14.30 olarak açıklanan Dolmabahçe'deki toplantı 15.15'te başladı. Toplantıda iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. konuşması öncesi rekor üstüne rekor kıran dolar ve döviz kuruyla ilgili açıklama yapması beklenilen Bakan Albayrak bu konuya değinmedi. Yeni sistemi slayt eşliğinde anlatan Albayrak, "Yeni yapı katılımcı olacak, stratejik akılla gerçekleştirilecek. Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanması diğer bir prensibimiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli" dedi. Vergi sistemi ile ilgili ciddi dönüşüm süreci olacağını belirten Albayrak, “Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacak. Dolaylı ve dolaysız vergi...” ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi. Yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye'nin güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreç başladı. Bugün genel yol haritasının çerçevesinin çizeceğimiz bir toplantı olacak.

ALBAYRAK OLMASA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM OLACAK

Bir taraftan ABD bir taraftan Çin sabahtan akşama yeni kararlar açıklıyorlar. Bir diğer adım güçlü temelleri olacak. Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz sistemin sürdürülebilir olacak. Birçok ülkenin yaşadığı sistemsel problemlerin başında sürdürülebilirlik sorunu geliyor. Sürdürülebilir olacak. Sonda tekrar altını çizeceğim katılımcı olacak.

TÜRK LİRAMIZIN GÜVENİNİ ARTIRACAĞIZ

Değişime ayak uydurmak olmazsa olmaz olacak. Değişimden neyi kastediyoruz. Bu noktada baktığımızda piyasa ile güvenin sağlanmasından sonra diğer noktaya geçiyoruz. Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak. Olması gereken politikalar üzerinde bu sürecin temelinden bahsedeceğiz. Sizin bu iletişim ve uzlaşmacı politikaların seçilmesi ile ilgili adımları attığınızda spekülasyonların ekonomimize etkisini göreceğiz. Çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız. Türk Liramızın güveninin artırılması. Etkileri güçlü ve etkin bir şekilde yöneteceğiz.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI KRİTİK ESASLARDAN BİRİ

Gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkin bir süreç ortaya koyduk. Üçüncüsü para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. Tam bağımsızlığı konusu bundan sonra devam etmesi gereken bir konu. Tüm bu çerçeveye baktığımızda Merkez Bankasının bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi.

BÜTÇE DİSİPLİNİ EN TEMEL DİNAMİKLERDEN BİRİ OLACAK

15 senede ciddi bir bütçe performansı ortaya koyan 16. yılında daha somut bir mali plan dairesinde çok daha güçlü bir disipline kavuşacak. Büyüyen ekonominin üreten ekonomi olmasıyla bu süreci devam ettirecek. Sıkı para ve mali politikalardan bahsediyoruz. Bu resim içerisinde sıkı para ve mali politika sürecini ortaya koyacağız. Bunlar koordineli olmadığında neler yaşandığını gördük.

İLK FAZIMIZI 2018-2019'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Cari açık kaynaklı büyüme yerine etkin bir şekilde süreci yöneteceğimiz 2018 ve 2019'da gerçekleşecek ekonomide dengelenme dediğimiz birinci fazını yaşayacağımız bir sürece gireceğiz. Güçlü temellerle yola çıktığımız bu süreçle 2018-2019 döneminde 1. fazı bitirip sürdürülebilir 2. faza geçecek 2020 ve 2021 yılında bitirerek, 3. faza ulaşacağız.

RAKAMLARI YIL SONUNDA GÖRECEKSİNİZ

Daha adaletli paylaşım dönemi hedefleniyor. Çok daha sıkı bir Maliye Bakanlığı göreceğiz. Enflasyon ve cari açık ile mücadele sürecek. İş ve yatırım ortamının cazibesini artıracak çok önemli bir 1,5 yıl olacak. Kamuda borçlanmalardaki kaynak çeşitliliği sağlanacak. Yeni bir süreç olacak. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak tasarruf ve verimliliği sağlayacağız. Başladık ve etkin bir süreci yıl sonu rakamlarında göreceksiniz.

2019'da ekonomik dengelemeyi tamamlayıp, ikinci faz olan istikrarlı büyüme olarak adlandırdığımız süreç başlayacak.

VERGİ SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Tüm paydaşların herkesin kendine ve kendi alanıyla ilgili yapılması gerekenleri belirlediği, anons ettik rafa koyduk, 2019 hadi bakalım başladık. Her bir bakanlığın performansın hedeflerinin takip edildiği çok etkin bir program olacak. Aylık ve 3 aylık hedef takibi olacak. Vergi sistemi noktasında bu kısım çok önemli. Yeni bir dönüşüm süreci başlayacak.

PAYDAŞLARIMIZLA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ

Bu model için bu sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Bu süreç 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Önce Türkiye. Bu yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki paydaşlarımızın bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacak.

35 MİLYAR TL'LİK ALTIN VURUŞ

30 günde 6 aylık rakamlar noktasında 35 milyar TL'lik yıl sonuna kadar tasarruf ve gelir artışıyla altın vuruş yaptık. Bu yıl 5 milyar TL faiz dışı fazla ile yıl sonunu tamamlayacağız. Hedef hazine borçlanmasını yıl sonu yüzde 100'e çekmek.

ÖTV İLE İLGİLİ YENİ YASA GELİYOR

Lüks ÖTV... Her ÖTV cari açık noktasında baskıyı azaltmak için, her şeyin yerlisi var. Bu çerçevede baktığımızda vergisi maliyeti var, bunu teşvik edecek genel bir çerçeve hazırlıyoruz. Tepe bir güçlü bir üst finansal otoritesini Ekim'de getirip, daha modern daha etkin kadrolarla yeni yasayla kavuşacağız.

KİMLER KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM, Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.