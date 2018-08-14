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Berat Albayrak'a nefes aldırmayan lobi sahnede

Berat Albayrak'a nefes aldırmayan lobi sahnede

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 08:42 - Güncelleme: 14-08-2018 08:42

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor" iddiasını ileri sürdü.
 
Okan Müderrisoğlu, "Küresel kirli oyuna karşı milli duruş" başlığıyla yayımlanan yazısında sert dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili olarak "Madalyonun arka yüzünde küreselleşmeye karşı hamleler yapan, korumacılığı savunan yeni ABD politikası, Erdoğan'a ceza kesmek isteyen İsrail'in parmağı ile Ankara'nın Rusya ve Çin'le geliştirmek istediği yeni ilişki formatından sancılanan çevreler bulunuyor" görüşünü dile getirdi. 

"Teknik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor" diyen Müderrisoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

SİNSİ GÜCÜN DEŞİFRE EDİLMESİ HEM DE ELİNİN KIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR
"Lakin Albayrak'a nefes bile aldırmayan bir dirençli lobi de faaliyet gösteriyor. Ve bu sinsi gücün hem deşifre edilmesi hem de elinin kırılması önem taşıyor. Son 4 günde yapılan hazırlıklar, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı önlemler bu şartlar altında doğru adımlara işaret ediyor. Psikoloji değişiyor. Türkiye'nin bankaları ve bankacıları, ötekilerden ayrışarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sorumluluğu ile davranarak, bu ekonomik saldırıya karşı yüzde 100 yerli ve milli pozisyon alıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 09:03 Damat olmaktan başka bi vasfı olmayan insan..

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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