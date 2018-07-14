Berat Albayrak üzerinden Türkiye'ye oyun! Sinan Burhan yazdı

Yeni kabine açıklandı, doların ateşi çıktı. Eleştiri okları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yöneldi. Yeni Akit Gazetesi yazarı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak tercihinin neden doğru olduğunu bugünkü köşesinde yazdı.

ALBAYRAK "MİLLİ EKONOMİ" DİYOR

"Nedeni gayet açık" diyen Burhan, "Siz milli ekonomi, milli üretim derseniz sizi istemezler." ifadelerini kullandı. Doların yükselmesinin Berat Bey’e geri adım attırmaması gerektiğini vurgulayan yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

"KÜRESEL PİYASALAR NE DERSE ONU YAPACAĞIM DERSEM BENİ DE EKONOMİ DUAYENİ İLAN EDERLER"

"Bu ülkede ekonomiden sorumlu bakan olmak hem çok kolay hem çok zordur. Eğer çıkıp medya önünde biz faizi artıracağız. IMF ve Dünya Bankası reçetelerini uygulayacağız. İhracat yapmayacağız. Üretmeyeceğiz. İthalata dayalı ikameci ekonomiyi benimseyeceğiz derseniz küresel piyasalar sizi kahraman ilan eder.

ÜLKE OLARAK BİR KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ

Ben de bakan olsam küresel piyasalar ne derse onu yapacağım dersem beni de ekonomi duayeni olarak ilan ederler. Kabul etmek gerekir ki üretim demek zordur. Belki de Sayın Berat Albayrak’a da geri adım attıracaklar. Ülke olarak bir karar vermek zorundayız. Ya üreten gelişmiş bir ülke olacağız ya da orta gelir tuzağına yakalanmış patinaj yapan bir ülke olacağız.

"ALBAYRAK'A KİN VE KISKANÇLIK NEDENİYLE EKONOMİ BATSIN DOLAR YÜKSELSİN DİYORLAR"

Berat Albayrak Bey’e kızanlar neden kızıyor. Milli ekonomi diyor. Ekonomide faz değiştireceğiz diyor. Kendi fabrikalarımızı kuracağız diyor. Çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye’de yaşaması için çaba sarf ediyor. Bazı siyasiler, sivil toplum örgütleri Berat Albayrak’a olan kin ve kıskançlıkları nedeniyle ekonomi batsın, dolar yükselsin diyorlar. Tamam kardeşim Albayrak’ı sevmeyebilirsin. Tarzı, siyaset yapma biçimi hoşuna gitmeyebilir. Peki bu ülkeye de mi düşmansın. Ülke batsın mı diyorsun."

ENERJİ BAKANLIĞINDA SESSİZ SEDASIZ BÜYÜK ADIMLAR ATILDI

Albayrak'ın neden doğru bir tercih olduğunu da yazar şu sözlerle ifade ediyor: "Bana göre Berat Bey doğru bir tercihtir. Risk almayı beceren, cesur adımlar atmayı beceren birisi ekonomiyi yöneltmeli. Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde sessiz sedasız büyük adımlar atıldı. Yerli kömür, yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması, doğalgaz ve petrol boru hatlarının stratejik olarak kullanılması, Akdeniz’de doğalgaz araması, nükleer enerjide atılan adımlar çok önemlidir. Enerjinin kırmızı kitabı yazıldı. Berat Bey cesur ve kararlı olmasaydı bu adımlar atılamazdı."

Sinan Burhan'ın yazısının tamamı