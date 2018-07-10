Berat Albayrak piyasalara ilk mesajı görevi devralırken verdi

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilen Berat Albayrak, önce eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan daha sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten görevi devraldı. Bakan Albayrak, önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonun tek haneye indirilmesine yoğunlaşılacağını söyledi.

Albayrak, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik" diye konuştu.

ŞİMŞEK'TEN GÖREVİ DEVRALDI İkinci tören ise Hazine Müsteşarlığında yapıldı. Hazine Müsteşarlığı’nda yapılan törende konuşan Mehmet Şimşek, Bakan Albayrak’ın enerjide önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Şimşek açıklamasında, Bakan Albayrak’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şimşek ile ilk kez 12 yıl önce Londra'da tanıştığını anlattı.  Bakan Albayrak, en kaliteli insan kaynağı olan kurumlardan birinin Hazine Müsteşarlığı olduğunu aktardı.

Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girilecek" dedi.

Albayrak törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğiZ. Önümüzdeki dönemde çok yoğun bir ajandamız var özellikle enflasyon konusunda. Enflasyonu tek haneye indirme konusunda yoğun bir çaba harcayacağız. İstikrarlı büyüme için Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişim için çok daha hızlı adımlar atacağız. Paydaşlarla çok yoğun bir istişare süreci içinde, hızlı, net iletişim içinde büyük bir Türkiye hikayesi yazacağıZ. Piyasa ekonomisi kuralları içinde küresel sistemle daha entegre bir ilişki içine gireceğimiz süreci yaşayacağız. Ayakları daha yere basan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak 

  • Siyaset 10 Temmuz 2018 18:48
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