Berat Albayrak: Önemli gelişmeler olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Partili vekilleri enerji alanında atılacak dev adımlarla ilgili bilgilendirdi. Albayrak, milli enerji ve maden politikası noktasında enerjide millileşmenin süratle devam edeceğini söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre Bakan Albayrak, AK Parti Genel Merkezi'nde aralarında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun da yer aldığı bir grup AK Partili milletvekili ile bir araya geldi.

YEKA DÜNYAYA ÖRNEK

Enerjide tarihi yatırımlarla geride bırakılan 2 yılı ve nükleer, yenilenebilir enerji ile maden alanı başta olmak üzere önümüzdeki dönem hayata geçirilecek projeler hakkında milletvekilleri ile görüş alışverişinde bulunan Bakan Albayrak, illerin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik milletvekillerinin görüşlerini de aldı. Her milletvekilinin öneri ve talebini not alan Bakan Albayrak, ihtiyaçların giderilmesi noktasında ön çalışmaların yapılarak bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etti. Milli Enerji ve Maden Politikası'na yönelik de bilgilendirme yapan Bakan Albayrak, programda gelinen durum ve bundan sonra neler yapılacağını da anlattı. Güneş ve rüzgarda bu yıl 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladıklarını söyleyen Albayrak, rüzgarda da dünyanın en büyük off-shore projesinin hazırlandığını kaydetti. Farklı ülkelerin Türkiye'nin uygulamaya koyduğu Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeli sonrasında bu modeli örnek alarak kendi ülkelerinde uygulamak için de çalışmalar başlattığını dile getiren Bakan Albayrak, "Birçok ülke bizden sonra bu YEKA modelini uygulamak için çalışma başlattı. YEKA modelimiz dünyada çok ses getirdi" dedi.

BOR MADENİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK

Bakan Albayrak, 2018'in bor ile ilgili çok önemli bir yıl olacağını anlatarak, bor madeni konusunda önemli gelişmeler yaşanacağını ifade etti. Bu yıl çok önemli hamleler yapılacağını anlatan Albayrak, bor konusunda dünyada yetkin en önemli konumlarda çalışmış güzel bir ekip kurulduğunu ve bu ekiple bu yıl stratejik bir şekilde, önemli bir iki tesisle ilgili temel atma sürecini geliştireceklerini söyledi.