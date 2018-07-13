Berat Albayrak nereden mezun? Hangi okullara gitti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak ekonominin başına geçince eğitimi ve mezun olduğu okullar merak konusu oldu. 1978 yılında İstanbul'da doğan Berat Albayrak aslen Trabzonlu.

Berat Albayrak nereden mezun? : Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okuyan Berat Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. Berat Albayrak yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Berat Albayrak bu üniversiteden Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı.

1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Berat Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti. Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

1999 yılından itibaren de Çalık Grubu'nun yurtiçi ve yurtdışı şirketlerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde Finans Direktörlüğü yaptı. 2006 yılında Türkiye'ye döndü ve Çalık Holding'in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Projesi, yerli fabrika ve Ag-Ge şartlı biner megavatlık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.

BERAT ALBAYRAK'IN EŞİ VE AİLESİ ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile evli. Ahmet Akif (d. 29 Aralık 2006) ve Mahinur (d.2009) Sadık (d.2015) adında üç erkek çocuğu vardır.