Berat Albayrak müthiş hedefi açıkladı tam 30.2 milyar dolar

Enerji Verimliliği Forumu'nda konuşan Bakan Albayrak, "9 milyarlık dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışında konuştu. Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

10 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF POTANSİYELİ

''Ticaret savaşlarını yakından takip ediyoruz öyle değil mi? Daha rekabetçi özel sektöre kavuşma hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Sanayimize dağıtım şirketlerimize ciddi anlamda iş düşüyor. Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz. Bu ekosistemin merkezinde konutu oturttuğumuz çok büyük bir potansiyel var. Koordinasyonda bakanlığımızın olduğu enerji verimliliğinin olduğu firmalar Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın artık bir dönüşüme girmesi lazım.''

20 BİNİ AŞAN BİR İSTİHDAM

9 milyarlık dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda, Yüzde 14'e varan bir azaltım demek. Çevreci profilde baktığımızda 66.6 milyon ton karbon emisyonu eşdeğerinde bir salınım azaltımı hedefi demek. Oluşacak yan sanayi ve enstitü bakımında da 20'bini aşan bir istihdam."