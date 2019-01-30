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Berat Albayrak: Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci görüşüldü

Berat Albayrak: Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci görüşüldü

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin üçüncü toplantısı yapıldı. Berat Albayrak başkanlığındaki toplantıda konkordatolarla ilgili tedbirler, Milli Reyting Kurumu kuruluşu ve ipotek finansman kuruluşu süreci ele alındı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 14:04 - Güncelleme: 30-01-2019 14:13

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 29 Ocak’ta toplandı.

FİKKO’da küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların ülkemiz finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler ele alındı. Toplantıda, konkordatolarla ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve bunların suistimal edilmemesi için tedbirlerle Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci değerlendirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle:

“Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katıldı.

ORTAK KART PROJELERİ
Toplantıda, Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların ülkemiz finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi, Kamu Bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları,

MİLLİ REYTİNG KURULUŞU KURULUM SÜRECİ
Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler, Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci, Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan “İpotek Finansman Kuruluşu” kurulması süreci, konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 14:21 milli demek kendin çal kendin söyle demek değildir.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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