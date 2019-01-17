Berat Albayrak : Marketlerle konuşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Antalya'da iş dünyası temsilcileriyle 'Adım Adım Ekonomi Antalya' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, konuşmasında marketlerin fiyatlar konusundaki tavrıyla ilgili dert yandı. Albayrak ''marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor''dedi. Bakan Albayrak'ın konuşmasında satırbaşları;

16 YILDA 4 KAT BÜYÜDÜK: Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü. Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda 2018'de. Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık.

FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz. Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık.

MARKETLERLE KONUŞACAĞIZ: Fiyatlarda halen maliyet noktasında gidilebilecek bir alanımız mevcut. Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok marketlerle konuşacağız. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor.

  • Siyaset 17 Ocak 2019 14:43
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