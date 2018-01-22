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Berat Albayrak kimdir ailesi nereli eşi bakın kim

Berat Albayrak kimdir ailesi nereli eşi bakın kim

Berat Albayrak kimdir, ailesi aslen nerelidir sorularının cevabı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Berat Albayrak'ın ailesi Trabzonludur.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 12:04 - Güncelleme: 22-01-2018 12:04

Berat Albayrak kimdir, aslen nerelidir, Berat Albayrak'ın ailesi nerelidir sorularının yanıtı haberimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ailesi aslen Trabzonludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Berat Albayrak'ın eşi Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'dır. Berat Albayrak 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır

21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslen Trabzonludur. Türk iş adamı, siyasetçi olan Berat Albayrak 24 Kasım 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıdır.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyünden olan Albayrak, Lise eğitimini Özel Fatih Koleji'nde yapmış üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır.

Albayrak daha sonra New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yapmıştır.

Birçok şirkette üst düzey işlere imza atan Berat Albayrak bir dönem Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde bu görevine devam etti.

Üç çocuk babası olan Berat Albayrak ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadıdır.

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