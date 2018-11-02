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Berat Albayrak: Hedefleri yakalayacağız

Berat Albayrak: Hedefleri yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığını titizlikle takip edeceklerini söyledi. Albayrak, bu konudaki adımları güçlendirerek devam edeceklerini söyleyerek ekonomideki hedeflerin yakalanacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 19:21 - Güncelleme: 02-11-2018 19:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerin dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında, Twitter üzerinden bir açıklama yapan Albayrak, "İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konut-Der, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri Derneği ve Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği yönetimleri ile bir araya geldik. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdik. Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 21:04 GEÇEN SEÇİMDEDE İNDİRDİNİZ KİMSE UYMADI

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