Berat Albayrak canlı yayını -Yeni ekonomi modeli ne dolar ve euro kararı...

TÜRKİYE'nin yeni ekonomi modeli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün saat 11.00'da duyurulacaktı. Ancak döviz çıldırıp dolar 6.50'ye dayanıp Euro 7.42'ye çıkınca Berat Albayrak'ın basın toplantısı son dakika kararıyla ertelendi.

Piyasaların yüksek gerilimle beklediği basın açıklaması birazdan saat 14.30'da gerçekleşecek. Berat Albayrak canlı yayında kameralar karşısına geçip yeni ekonomi modelini açıklayacak. Albayrak'ın konuşmasının flaş kısımlarını dolar ve euro oluşturacak. Piyasalarda euro ve doları kontrol altına almak için hükümetin 'sabit kur' politikasına geçebileceği iddiaları var. Bu söylenti de dolar ile euroyu çıldırtan etken oldu. Bakan Berat Albayrak canlı yayında işin aslını açıklayacak.

Berat Albayrak'ın açıklamaları ile piyasaların sakinleşmesi ve dolar ile euronun düşmesi bekleniyor.

Berat Albayrak Dolmabahçe'de : Günün en kritik ve en önemli basın toplantısı için artık geri sayım başladı. Berat Albayar açıklamaları İstanbul'da yapacak. Canlı yayın hazırlıklarının yapıldığı Dolmabahçe Sarayı'na Berat Albayrak siyah bir araçla geldi.

Berat Albayrak'ın açıklamalarını başladığı anda aşağıdaki playerden canlı izleme imkanına sahip olacaksınız.

Berat Albayrak ne açıklayacak? : Bugün açıklanacak olan modelin dövize etkisi konuşulurken ekonomistlerin beklentisi aşırı yükselen dolar ve euronun Albayrak'ın açıklamasının ardından inişe geçeceği yönünde. Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili radikal bazı kararlar açıklayabileceği ihtimali de konuşuluyor. Hükümetin kamuda alınacak tasarruf tedbirlerini de ilan edeceği söyleniyor.