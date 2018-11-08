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Berat Albayrak: Büyük operasyonu iki ayda püskürttük!

Berat Albayrak: Büyük operasyonu iki ayda püskürttük!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da son dakika açıklamalarda bulundu. Albayrak ''Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 11:51 - Güncelleme: 08-11-2018 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da iş dünyasıyla buluştu. Bakan Albayrak burada bir konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği panelde konuşutu. Bakan Albayrak, Türkiye'ye yapılan kur saldırılarının 2 ayda püskürtüldüğünün altını çizerken, özellikle Kasım ve Aralık aylarında enflasyonda çok daha güçlü adımlar atılacağını ve yılsonu rakamlarının böyle gitmesi halinde yılsonu cari dengenin çok daha büyük bir sürprize gebe olacağını söyledi. Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

CİDDİ BİR REFLEKS GÖTERDİK: Yapısal dönüşümleri hayata geçireceğiz. Ağustos ayında yaşadığımız süreç 2008 krizinden farklı olarak kur faiz ve enflasyon noktasında da çok büyük operasyon yapıldı. Ancak biz 2 ayda o kadar güçlü adımlarla bunun en büyük sebeplerinden biri yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile hızlı refleksler vermemizdir. Ekonomi yönetimi olarak güçlü koordinasyonla aldığımız tedbirlerle ciddi bir refleks gösterdik. 

BÜYÜK OPERASYONU İKİ AYDA PÜSKÜRTTÜK: Bu ataklara karşı çok büyük tecrübe kazandık. Ekonomimizde meydana gelen etkileri teker teker ortadan kaldırdık. Bu kapsamda 2 temel alana odaklandık. Mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduk. Fiyatlandırmalar bunu daha da büyüttü daha da önemli hale getirdi. Eylül ayı enflasyon raporuna baktığımızda büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. 

KASIM VE ARALIK'TA ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ: Nitekim ekim sonu itibariyle yansımaya başlayan toplumun tüm paydaşlarını içine alan enflasyonla mücadele programı açıkladık. Bu sepet fiyatlama noktasında çok önemli bir adım ortaya koydu. Ekimin ikinci yarısında kampanyamız başlamasına rağmen ve ekimin enflasyona fiyatlandırması çok etkili olmasına rağmen sonuç çok daha iyi. Kasım ve aralık ayında çok daha güçlü ve pozitif sonuçlar alacağız. 

BEN TAKİP EDİYORUM: Ben sektör sektör takip ediyorum. Türkiye ağustos ve eylüle göre çok daha güçlü. Gerek kurda gerek kredilerde çok daha iyi noktaya gelecek. Bu çerçevede eylülden bugüne sağladığımız gelişmeler pozitif yansıdı daha da yansıyacak. 

FIRSATÇI DAVRANIŞLAR GERİDE KALDI: Fırsatçı davranışlar geride kaldı. Enflasyonla mücadeleye destek için KDV ve ÖTV ile ilgili kararlar açıkladık. Güçlü bütçe disiplini kararımızı koruduğumuzun altını tekrar çiziyorum. Popülizm yok. Araba çalışıyor devam edecek.

KURDAKİ DÜŞÜŞÜ İNDİRİM OLARAK YANSITTIK: Kolay olanı herkes yapar önemli olan zor olanı yapmak. Biz her pozitif gelişmeyi vatandaşımıza yansıtmayı devam edeceğiz. Akaryakıt maliyetlerini çok düşük seviyelerde kalmasını sağladık. Kurdaki sağlanan bu düşüş, petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası bunları vatandaşımıza indirim olarak yansıtmaya başladık. 

DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATACAĞIZ: Bütçe disiplinini gözettik. Enflasyonla mücadele konusunda yapısal reformlar için adımlar atmaya devam ediyoruz. Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Gıda komitesi çok daha güçlü gelişmelerle 3 bakanlık olarak bu sürece başladık. Enflasyonda kasım ve aralık ayında çok daha güçlü adımlar atacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum YEP'te. 60 milyarlar diyorlardı, bizim 45'ti.

ÇOK DAHA BÜYÜK BİR SÜRPRİZE GEBE: Ağustos ekime baktığımda 40 milyar doların altına inmeye başladığımızı gösteriyor. Yılsonu rakamları böyle giderse yılsonu cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz. 

HER SÜREÇ TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ KILDI: Kur etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına alıyoruz. Tek tek fotoğraflarını çekiyoruz. Tek tek olası senaryoları görüyoruz. Türkiye'nin başından geçenler pişmiş tavuğun başından geçmedi diyorlar, biz bunları yaşadık. Her süreç Türkiye'yi daha da güçlü kıldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 12:30 ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH AALLAH ALLAH ALLAH ALLAHLLAH

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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