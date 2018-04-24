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Berat Albayrak: Başları öne eğikti

Berat Albayrak: Başları öne eğikti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP'den İyi Parti'ye transfer olan 15 milletvekiliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 08:08 - Güncelleme: 24-04-2018 08:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 vekilini CHP'den İyi Parti'ye geçmesini "Yarın sahaya gittiklerinde bunu seçmene nasıl izah edecekler? Seçmen demeyecek mi, ‘oyumu CHP ye verirsem acaba HDP ye mi başka bir partiye mi gidecek’ diye." sözleriyle değerlendirdi.

TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’la yaptığı sohbeti köşesine taşıdı. Çevikcan'ın bugünkü yazısında açıklamalarına yer verdiği Albayrak, şunları söyledi:"

"MAHÇUBİYETLERİ YÜZLERİNDEN OKUNUYORDU"
“Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman sıkışsa ortaya bir şey atar, gündemi değiştirmeye çalışır. Bugüne kadar gündem neydi? Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Peki hülleci milletvekilleri nasıl izah edilecek? Görmediniz mi, o 15 milletvekili bugün yeni partilerinin sıralarına bile oturamadılar. Yarın da grup toplantısına çıkamayacaklar. Hafta sonu yapılan basın toplantısında da başları öne eğikti. Mahcubiyetleri yüzlerinden okunuyordu. Bunlar toplumun yüzde 50’sine ‘koyun’ diyorlardı. Yüzde 25 oy alan bir parti milletvekilleriyle ilgili böyle bir tasarrufta bulunurken ‘koyun’ mu oluyorlar? Yarın sahaya gittiklerinde bunu seçmene nasıl izah edecekler? Seçmen demeyecek mi, ‘oyumu CHP ye verirsem acaba HDP ye mi başka bir partiye mi gidecek’ diye. CHP’nin 6 oku var. Bu 6 okla hiç ilgisi olmayan marjinal partilerle işbirliğini nasıl açıklayacaklar?”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Yaa 24 Nisan 2018 09:35 Sedat peker kimin adına kaçak petrol ticareti yapıyor onu açıkla.senin adına hatta senide aşanlar adına yapıyor olabilirmi.koç grubuyla kanli biçaklı iken bu kaçak petrolün rafinesi karşılığında barışın gerçeklestigini desem densizlikmi yapnış olurum.! Bu da benim öngörüm, aynen Sizin feto ve ergenekon kumpas senaryonuz gibi.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ailesi aslen Trabzonludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Berat Albayrak'ın eşi Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'dır. Berat Albayrak 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıd

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