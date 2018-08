Berat Albayrak açıkladı! 2 yeni banka geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Yaklaşımı” tanıtım toplantısını, İstanbul’da iş dünyasının da katılımıyla gerçekleştirdi. Burada bir sunum yapan Albayrak, “Bugün bu yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı yapıyoruz. Türkiye’nin orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için gerekli noktalarda nasıl bir yol haritası çizmesi noktasında birçok toplantılar yaptık” dedi.

Yaptıkları görüşmeler ve istişarelerin Türkiye’nin bu yolculuğunda önemli ışık tutacağını ifade eden Albayrak, “Eylül ayında açıklayacağımız OVP ile, ona da yeni isim arıyoruz, güzel isim önerileri de geldi. Ama inşallah yeni isim belirleyeceğiz. OVP’nin yeni ismiyle birlikte detayları ortaya çıkacak” dedi.

2 YENİ BANKA GELİYOR

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘100 Günlük Eylem Planı'nında da yer alan Emlak Bankasını, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi.

Albayrak, “Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. Kalkınma Bankasının yapısal altyapısını bitirdik. O da ekimde mecliste. Güçlü bir bilançoya hızlı bir şekilde kavuşturup, çok iyi bir işlev kazanması sağlanacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

Bir tarafta ABD, bir tarafta Çin, sabahtan öğlene ticaret savaşları, bariyerlerin kaldırılması, yeni vergi politikalarının aynı anda yaşandığına dikkat çeken Albayrak, şöyle devam etti: “Kısa, orta ve uzun vadede siz yol haritasını ne kadar sağlam kurarsanız temelleriniz o kadar güçlüdür. Ayrıca sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn ettiğiniz bu sistemin sürdürülebilir olması gerekiyor. Son günlerde birçok ülkenin yaşadığı sistemsel sorunlar başında sürdürülebilirlik sorunu var. 81 milyonluk Türkiye büyük bir hedefe kitlenmiş şekilde ilerleyecek.”

MB KONUSUNDA HASSASIZ

Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanmasının diğer bir prensipleri olduğunu vurgulayan Albayrak, “Farkındaysanız ilk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek” dedi. Albayrak, fiyat istikrarında hedeflere ulaşılması için adımların TCMB tarafından etkin bir şekilde koordine edilmesi gerektiğini söyledi.

Sermaye piyasalarının pasta içindeki payının da büyütüleceğini ifade eden Albayrak, şöyle devam etti: “Bu süreç yeni dönemde daha somut bir mali plan, yazılı bir mali plan dairesinde, çok daha güçlü bir disipline kavuşacak. Özellikle ekonominin tüm paydaşlarıyla, büyüyen ekonominin üreten bir formata dönmesi ile bu süreci ortaya koyacağız. Bütçe disiplini de bu dönemde en temel dinamiklerden biri olacak.”

2018-2019’un ekonomik dengeleme dönemi olacağını kaydeden Albayrak, bu dönemde enflasyonla güçlü mücadele edeceklerini belirtti. Albayrak, “Özellikle mali disiplin üzerinde çok daha sıkı bir Hazine ve Maliye Bakanlığı göreceğiz. Üçüncüsü ise cari açığın düşürülmesi. Cari açığın düşürülmesiyle ilgili stratejik temellerin atıldığı çok önemli bir dönem olacak. Sonra güven ortamının iyileştirilmesi için gerekli tüm adımların atılacak” dedi.

YÜZDE 100’ÜN ALTINA ÇEKECEĞİZ

YENİ dönemde yatırım ve harcamanın niteliğine bakacaklarına söyleyen Albayrak, “Yeni dönemin anahtar cümlelerinden bir tanesi, yatırım ve harcamaları belirlenen kriterler açısından çok daha etkin bir şekilde yöneteceğiz. Bunun dışındaki alanlarda buraya kadarki tüketim, yatırım ve harcama kültürünü daha tasarruf mekanizmasını etkin kılacağımız bir sürece girecektir” ifadelerini kullandı. Kamuda yüzde 30 tasarruf sürecini başlattıklarını söyleyen Albayrak, şunları söyledi: “100 günlük eylem planında atacağımız adımların tamamı, ilan edilen projelerin tamamı 2018 bütçesi içerisinde çözülecek. Özellikle önemli projeler açısından yap-işlet-devret noktasında çok daha etkin ve farklı bir modeli uygulayacağız. Bütçe disiplinini yakalama noktasında sadece son 1 ayda çektiğimiz fotoğrafın genel çerçevesinin bir toplantısı. Bu 30 günde, 6 aylık rakamlar noktasında ortaya koyduğumuz mali disiplin sadece bunun en basit örneği. 35 milyar TL’yi yıl sonuna kadar tasarruf ve gelir artışıyla bütçe disiplininde altın vuruş yaptık. Bu yıl minimum 5 milyar TL faiz dışı fazlayla yıl sonunu tamamlayacağız. Hazine borçlanmasını yılın kalan aylarında da bu oranı yüzde 100’e çekeceğiz.”

HER ÜRÜNÜN YERLİSİ VAR

HAZİNE Albayrak, bütçe dışı harcamalarının da azaltılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu konuda da çok güçlü bir irade ortaya koyuyoruz” dedi. Kamuda maliyet dönüşümü açısından önemli bir süreci başlattıklarını dile getiren Albayrak, “Özellikle kaynak açısından bakıldığında çalışmalar hızlandı. Cari açık üzerindeki baskıyı azaltmak için... Türkiye’de her ürünün yerlisi var. Olmayan bir şey yok. Otomotivin, telefonun, halının, mobilyanın, her şeyin var” yorumunu yaptı.

VERGİ SİSTEMİ ADİL OLACAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, 2020-2021 yıllarında “istikrarlı büyüme” başlıklı ikinci faza geçileceğini, 2022-2023 yıllarını kapsayacak “daha adaletli paylaşım” başlıklı üçüncü fazda, toplumun tabanına, 81 milyona daha adaletli bir paylaşım ortaya konulacağını kaydetti. Daha adil bir vergi sisteminin olacağını belirten Bakan Albayrak, dolaylı vergilerin azaltılacağını vurguladı. Albayrak, kayıt dışı ile çok daha etkin mücadele edileceğini, işsizliğin azaltılacağını, gelir dağılımının iyileştirileceğini ifade etti.

BANKACILIĞIN ARKASINDAYIZ

BAKAN Albayrak, yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulmasını yeni yasama döneminde Meclis’e getirecekleri belirterek, “En kısa zamanda finansal kuruluşlarımız, sigortacılık sektörü, yeni bir milli reasürans yapısını oluşturacak. Sigortacılık çok önemli bir sektör. Finansal sektör içerisindeki payı layık olduğu yerde değil. Bireysel emelilik sistemiyle ilgili çok önemli adımlar atacağız” dedi. Dengelenme sonucu büyümenin yüzde 3-4 olacağını kaydeden Albayrak, “Bütçe disiplinini daha sıkı bir şekilde ortaya koyacak, yüzde 1,5 seviyelerinde sınırlandıracağız. Türkiye’nin çok güçlü bir bankacılık sektörü var. Sermaye yapısıyla bütün senaryolara hazırlıklı, sağlıklı bir bilanço yapısı var. Devlet olarak bu bankacılık sektörünün arkasındayız” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Demirören Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erün, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı’nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir iş insanı grubu katıldı.