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Berat Albayrak 2019 bütçesi ve hedeflerini açıkladı

Berat Albayrak 2019 bütçesi ve hedeflerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin sunum yaptı. Albayrak, ekonomide 2019 hedeflerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 16:07 - Güncelleme: 23-10-2018 16:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "2019'da özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceğiz. 2019'da bütçeden yatırımlar için 65,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz." dedi.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇELERİ
Albayrak, "Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bütçe açığının, başlangıç hedefinin 6,2 milyar lira üzerinde gerçekleşmesini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

VERGİ GELİRLERİ
Bakan Albayrak, "2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür." dedi.

BÜTÇENİN YÜZDE 17'Sİ EĞİTİME
"Eğitime ayırdığımız kaynağı 2019'da 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 17’sini tek başına eğitime ayırıyoruz." diyen Albayrak, BES ile ilgili olarak da "2019 yılı sonunda BES'e bütçeden karşılanan toplam devlet katkısı tutarı 19,4 milyar liraya ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • Farabi 23 Ekim 2018 17:57 Ben onu bunu anlamam,tasima suyla degirmenin donmeyecegi gibi yabanci yatirimcilarin parasiylada ekonomi donmez.Tarimla,ziraatla,don gomlek dikmeylede bir yere varamayiz.illaki sanayi,sanayi,agir sanayi,teknolojik urunler ureten fabrikalar lazim bize.81 milyonluk Turkiye sanayisi,81 milyonluk Almanya ninkinin 5 10 u kadar anca herhalde.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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