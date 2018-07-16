Benzine zam geldi ama pompaya yansımadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

EPSİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.