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Benzine zam geldi ama pompaya yansımadı

Benzine zam geldi ama pompaya yansımadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, gece yarısından sonra geçerli olmak üzere benzine 12 kuruşluk zam yapıldığını açıkladı. Fiyat artışı ÖTV'den karşılandığı için zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 23:35 - Güncelleme: 16-07-2018 23:35

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) gece yarısından itibaren benzine 12 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

 EPSİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sbey 16 Temmuz 2018 23:48 bu hükümet isterse heryerden yansıtır. merak etmeyin...

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