Benzine indirim yolda ! Ne kadar düşecek ?

Sputnik'te yer alan habere göre eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos'tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu. Son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta kalan karşılanan ÖTV miktarlarına benzinde 2 kuruş kalmıştı.

Belirtilen miktarlarda ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.99 TL'den 6.86 TL düşmüş olacak.