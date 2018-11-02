Benzine indirim Bu kez pompaya yansıyacak

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim geldi. Fiyat indirimi bu kez pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medyadan, "Akaryakıt fiyatlarında indirim 03/11/2018 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde pompa fiyatlarında 17 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.