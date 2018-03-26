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Benzine 5 gün sonra bir zam daha

Benzine 5 gün sonra bir zam daha

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 18:22 - Güncelleme: 26-03-2018 18:22

Ankara'da ortalama 5,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 5,92 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 18:46 Ekonomi iflasa gidiyor!_________________ Şimşek: ......"Enflasyonun yüksek seyrettiği yerde büyüme olmaz" dedi!

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