Benzine 5 gün sonra bir zam daha

Ankara'da ortalama 5,84 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,96 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,78 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 5,80 liradan 5,92 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatına en son 21 Mart'ta 15 kuruş zam yapılmıştı.
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