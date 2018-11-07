Benzin fiyatları ne kadar oldu? İndirim müjdesi!

Ferit 07 Kasım 2018 19:06 Kurdaki artışı gerekçe göstererek doğalgaz ve elektriğe fahiş oranlarda zam yapan yetkililerimiz, özel sektöre bu konuda rol model olarak onlarında kendilerince her kalemde istedikleri oranda zam yapabilme imkanı tanidi.Geldigimiz noktada kur dusme egilimine girdi ve zamda ozel sektero önculuk eden yetkililerimiz iş zammi geri almaya gelince pek oralı olmuyorlar.Ben zammimi geri almam bunu hakli gerekçeyle yaptim ama ozel sektor derhal yaptigin zammi dusur demekle olmaz bu işler.