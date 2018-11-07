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Benzin fiyatları ne kadar oldu? İndirim müjdesi!

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İndirim müjdesi!

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruşluk indirim gerçekleşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 18:51 - Güncelleme: 07-11-2018 18:51

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,68 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,83 liradan 6,62 liraya, İzmir'de 6,88 liradan 6,67 liraya inecek.

KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ferit 07 Kasım 2018 19:06 Kurdaki artışı gerekçe göstererek doğalgaz ve elektriğe fahiş oranlarda zam yapan yetkililerimiz, özel sektöre bu konuda rol model olarak onlarında kendilerince her kalemde istedikleri oranda zam yapabilme imkanı tanidi.Geldigimiz noktada kur dusme egilimine girdi ve zamda ozel sektero önculuk eden yetkililerimiz iş zammi geri almaya gelince pek oralı olmuyorlar.Ben zammimi geri almam bunu hakli gerekçeyle yaptim ama ozel sektor derhal yaptigin zammi dusur demekle olmaz bu işler.

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