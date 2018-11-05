Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi dehşet anları kamerada

Osmaniye'de içindeyken ateşe verdiği park halindeki aracından hiçbir şey olmamış gibi inen sürücünün alev alan pantolonunu polisler söndürdü.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Ömer Faruk B.'yi ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen Ömer Faruk B. bu sırada kendisini ateşe verdi.

PANTOLONU TUTUŞMUŞ VAZİYETTE ARAÇTAN ÇIKTI Patlamayla birlikte çevredekiler uzaklaşırken, Ömer Faruk B. pantolonu tutuşmuş vaziyette aracından inip dışarı çıktı. Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülüp, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Güncel 05 Kasım 2018 14:44
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