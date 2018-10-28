Benzia'dan Fenerbahçe'yi umutlandıran sözler

Fenerbahçe'nin bu sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Benzia, takımında kalıcı olmak istediğini söyledi. Cezayirli futbolcu, "Fenerbahçe isterse opsiyonu kullanabilir. Bunu istemelerini sağlamak benim elimde. Öncelikle şu anda maçlar kazanmamız gerekiyor. Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

24 yaşındaki genç futbolcu Lille takımından 5 Milyon Euro'ya kiralanmıştı.