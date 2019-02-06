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Benzia kadro dışı kararını duyunca şoka girdi

Benzia kadro dışı kararını duyunca şoka girdi

Ligin ikinci yarısı için lig kadrosunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderen Fenerbahçe'de Benzia listede yer almadı. Antrenman için Samandıra Can Bartu tesislerine geldiğinde listede yer almadığını öğrenen Cezayirli oyuncu şok oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 07:51 - Güncelleme: 06-02-2019 07:51

Spor Toto Süper Lig'de Malatya ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılarak son haftalarda moral bulan Fenerbahçe'de sürpriz bir karar alındı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Yassine Benzia, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya dahil edilmedi. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ikinci yarısında forma giyemeyecek. Listede 13 yabancıya yer verilirken, 15 yerli isim yazıldı.

''ANLAM VEREMİYORUM''
Antrenman için Samandıra Can Bartu tesislerine geldiğinde listede yer almadığını öğrenen Cezayirli oyuncu şok oldu. Benzia, “Son 2 maçta 11’de oynadım. İyi de bir performans gösterdim. Nasıl böyle bir karar alındı, anlam veremiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

SLOVEN OYUNCU MİHA ZAJC LİSTEDE
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc'in TFF listesine yazılıp yazılmadığı tartışma konusu olmuştu. TFF kayıtlarına göre sarı lacivertlilerin Sloven orta sahasının lisansı çıktı ve listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadro şu şekilde:
Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

SEZON BAŞI TRANSFERLER TUTMADI  
Fenerbahçe sezon başında 11 futbolcuyu kadrosuna kattı ancak bu transferlerden 2'si devre arasında gönderildi. 3'ü ligde hiç forma giymedi, Slimani de gönderilmek istendi, ancak anlaşamayınca takımda kaldı.

Sarı lacivertliler sezon başında Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Harun Tekin, Diego Reyes, Barış Alıcı, Benzia, Slimani, Frey, Tolga Ciğerci, Jailson ve Ayew'i kadrosuna kattı. 

Sarı lacivertli takım sezon başında transfer ettiği 11 isimden Diego Reyes'i ve Barış Alıcı'yı kiraladı. Tolga Ciğerci sakatlığı, Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu teknik heyet tercihi nedeniyle ligde hiç forma giymedi. Benzia, Slimani, Frey ve Ayew ise performansları nedeniyle takıma beklenen katkıyı sağlayamadı, Jailson da performansıyla vasatı aşamadı. Yeni transferlerin de takıma katılmasıyla yeni liste oluştu ve yabancı oyunculardan Benzia dışarıda kaldı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali 06 Şubat 2019 08:16 Mantık dışı benzia son maçın yıldızıydı

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