Bensu Soral'ın nişanlısı Hakan Baş kesenin ağzını açtı! Tam 20 milyon TL...

Uzun bir süredir birlikte olan ve 29 Eylül'de dünya evine girecek olan Bensu Soral ile nişanlısı işadamı Hakan Baş, ev arayışına başladı. Takvim'de yer alan habere göre; başarılı işadamı, Bensu Soral'la evlendikten sonra oturacakları ev için kesenin ağzını açtı. Çift, ilk olarak şehrin hengamesinden uzakta bulunan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi.
İSTEKLERİ FARKLI: Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, yine de arayışını sürdürdü. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi. Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Bensu Soral, 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldı. Sık sık Bebek ve çevresinde vakit geçiren Soral'ın Boğaz hayaline nişanlısı da sıcak baktı..
Öte yandan Hakan Baş nişanlısı Bensu Soral için sürpriz bir doğum günü organize etmişti. Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katılmıştı.
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