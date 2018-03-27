Bensu Soral'ın nişanlısı Hakan Baş kesenin ağzını açtı! Tam 20 milyon TL...

Uzun bir süredir birlikte olan ve 29 Eylül'de dünya evine girecek olan Bensu Soral ile nişanlısı işadamı Hakan Baş, ev arayışına başladı. Takvim'de yer alan habere göre; başarılı işadamı, Bensu Soral'la evlendikten sonra oturacakları ev için kesenin ağzını açtı. Çift, ilk olarak şehrin hengamesinden uzakta bulunan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi.