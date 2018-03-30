Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

2005 yılında vizyona giren ve kadrosunda Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Berrak Tüzünataç, Tolga Çevik, Altan Erkekli, Murat Yıldırım gibi oyuncularla büyük beğeni toplayan Organize İşler'in devam filmi de en az ilki kadar yıldızlar karması olacağa benziyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol alacağı filmde Bensu Soral'a da teklif götürüldüğü iddia edildi. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı Organize İşler 2'nin cast çalışmaları devam ediyor. İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı Organize İşler'in devamında yine yıldızlar buluşacak.