Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

2005 yılında vizyona giren ve gerek konusu gerek oyuncularıyla büyük beğeni toplayan Organize İşler'in devam filmi için Bensu Soral'a teklif götürüldüğü iddia edildi. Bensu Soral'ın filmde oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

2005 yılında vizyona giren ve kadrosunda Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Berrak Tüzünataç, Tolga Çevik, Altan Erkekli, Murat Yıldırım gibi oyuncularla büyük beğeni toplayan Organize İşler'in devam filmi de en az ilki kadar yıldızlar karması olacağa benziyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un da rol alacağı filmde Bensu Soral'a da teklif götürüldüğü iddia edildi. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı Organize İşler 2'nin cast çalışmaları devam ediyor. İlkinde Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı Organize İşler'in devamında yine yıldızlar buluşacak.

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Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

Kıvanç Tatlıtuğ’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı film için bu kez Bensu Soral’a teklif götürüldü. Asım Noyan karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında vizyona giren ilk filmde Asım’ın kızı Nazlı rolünde kendi kızı Berfin’i oynatmıştı. Bensu Soral ile anlaşma sağlanırsa, Nazlı’nın gençliğine hayat verecek. Ocak 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Organize İşler 2'nin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde önümüzdeki günlerde başlayacak.

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Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

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Bensu Soral Organize İşler kadrosunda yer alacak mı?

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