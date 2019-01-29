Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA göktaşının en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx uzay aracı tarafından 17 Ocak'ta çekilen Bennu göktaşının şu ana kadarki en net görüntülerini paylaştı. Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

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Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

NTV'nin haberine göre yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

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Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

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Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

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