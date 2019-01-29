Bennu saatte 101 bin km hızla geliyor NASA en net kareyi paylaştı

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA göktaşının en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), OSIRIS-REx uzay aracı tarafından 17 Ocak'ta çekilen Bennu göktaşının şu ana kadarki en net görüntülerini paylaştı. Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi. Twitter

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NTV'nin haberine göre yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi. Twitter

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ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. Twitter

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