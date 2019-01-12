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Benjamin Tetteh transferinde Galatasaray'a kötü haber

Benjamin Tetteh transferinde Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Benjamin Tetteh için Sparta Prag'a teklifini yaparken Çekya kulübü 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini de belirledi

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 07:57 - Güncelleme: 12-01-2019 07:57

Sezona santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok'la giren, Türk asıllı İsviçreli futbolcuyla da yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Sparta Prag'ın 21 yaşındaki yıldızı Benjamin Tetteh için harekete geçmişti. Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin ardından gözünü santrfor transferine çeviren Galatasaray'a Çekya'dan kötü haber geldi!

8 MİLYON EURO'YU AZ BULDU
Gana basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcu için Sparta Prag'a 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Sparta Prag ise bu teklifi düşük bularak reddetti. Haberde Çekya temsilcisinin sadece nakit para istediği ve 12 milyon Euro'luk teklifleri kabul edeceği belirtildi.

15 MAÇTA 9 GOL
Haberde ayrıca genç Ganalı'nın Fatih Terim'in listesinin başında geldiği belirtilirken adı bilinmeyen bir Süper Lig kulübünün daha Tetteh'nin bonservis bedelini sorduğu da kaydedildi. Tetteh, Çekya liginde 15 maçta 9 gol kaydetmişti.

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