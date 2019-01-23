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Benjamin Tetteh için flaş açıklama

Benjamin Tetteh için flaş açıklama

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Alan ve Pato'nun ardından Benjamin Tetteh'e çevrildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 21:18 - Güncelleme: 23-01-2019 21:18

Alan Carvalho ve Pato transferlerinde çıkmaza giren Galatasaray'ın forvet transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Benjamin Tetteh için menajerinden flaş açıklamalar geldi.

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki forvet için harekete geçerken genç futbolcunun menajeri Sascha Empacher'den flaş transfer sözleri geldi.

''BU TRANSFER OLACAK GİBİ...''

Sascha Empacher, ''Çek basınında, Gana basınında ve Türkiye'de futbolcu hakkında birçok haber yapılıyor fakat Tetteh'nin menajeri benim. Benjamin Tetteh gerçekten çok iyi bir golcü, Fatih Terim de bunun farkında ve hocanın transfer listesinde '1' numarada. Oyuncu Galatasaray'ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve G.Saray'la anlaşmaya vardık, artık son söz Sparta Prag'ta. Galatasaray'ın teklifi biraz aşağıda kaldı fakat arada uçurum yok, iki taraf da anlaşmaya çok yakın. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.'' sözlerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali CENGİZ 23 Ocak 2019 22:26 Dursun ÖZBEK'i beğenmezken bu Mustafa CENGİZ O'nu da aratıyor. Dursun'un aldığı flaş futbolcularıda sattı. Aldığı da alacağıda hikaye...Alan, Pato derken yarın Tetteh'i de alamıyoruz der. Dursun'un ahını almışız. Mustafa CENGİZ yeter artık İSTİFAAAA...

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